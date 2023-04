Momenti di tensione al termine di Inter-Juventus. O meglio, tensione in casa bianconera, dal momento che Massimiliano Allegri si sarebbe scagliato contro la dirigenza interista nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico juventino avrebbe prima offeso i dirigenti nerazzurri, Dario Baccin e Beppe Marotta, insultando poi anche la squadra nerazzurra. “Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”, queste le sue parole.

Allegri, poi, avrebbe rincarato la dose con la sua squadra, dicendo loro le seguenti parole: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.

Il tecnico della Juventus non ha evidentemente preso bene il gol di Dimarco.