Euroderby in chiaro, ora è UFFICIALE: il comunicato dell’AGCOM

Dopo le diverse indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata l’ufficialità sulla trasmissione televisiva dell’Euroderby tra Inter e Milan. Come pronosticabile, tramite un comunicato, l’AGCOM ha confermato che la gara di andata, in teoria in esclusiva su Amazon Prime Video, dovrà, invece, essere trasmessa in chiaro.

Tale decisione, viene presa in virtù del fatto che la semifinale di Champions League vedrà coinvolte due squadre italiane e, pertanto, è da ritenersi un evento di “particolare importanza per la società”.

Di seguito, un estratto del comunicato dell’AGCOM nel quale viene ufficializzata la decisione presa:

“Tale evento (la semifinale di Champions League ndr), pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari. Poiché i diritti di trasmissione della gara di andata sono detenuti in via esclusiva da Amazon Prime Video, la stessa è tenuta ad attivare la procedura che la Delibera Lista eventi prevede in tali casi, formulando una “proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1”.

Dunque, una buona notizia per tutti i tifosi nerazzurri. Da capire, ora, quale emittente trasmetterà la gara. Le soluzioni più probabili sono Mediaset o i canali di Sky Sport. Entrambe sono già in possesso dei diritti per la gara di ritorno.