Derby di Champions in chiaro per tutti? Il possibile scenario

Il Derby tra Inter e Milan in semifinale di Champions League è già partito, con la febbre che, a quasi un mese dal doppio impegno, sale già. Per i tifosi nerazzurri e rossoneri che non avranno la fortuna di godersi il doppio impegno sul posto però, potrebbe essere in arrivo una grande notizia.

La normativa AGCOM sugli eventi in chiaro infatti, dovrebbe andare in soccorso di tutti coloro che non hanno un abbonamento Amazon Prime Video e che quindi non potrebbero fruire della gara di andata, che essendo di mercoledì sarebbe proprio un’esclusiva della piattaforma streaming. Le eccezioni sono rappresentate da eventi di interesse a carattere nazionale, come ad esempio la presenza di un’italiana in semifinale di Champions League. E in questo caso le italiane sono addirittura due.

“L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari. Tra questi rientrano la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane“.

Resta da capire come agirà Amazon. Potrebbe aprire eccezionalmente per una notte Prime Video anche ai non abbonati italiani o, più semplicemente, cedere a un’emittente in chiaro (non necessariamente Mediaset) i diritti per trasmettere pubblicamente il match. Va detto però che, scenario improbabile ma non impossibile, qualora nessuna emittente formulasse un’offerta equa per la partita, Amazon potrebbe esercitare comunque il proprio diritto di esclusiva nonostante la normativa AGCOM. La sensazione però è che la possibilità di vedere la sfida di andata in chiaro sia molto concreta, quasi scontata.