Empoli-Inter, le probabili formazioni della partita di domani

L’Inter domani alle 12.30 sarà ospite dell’Empoli, in una sfida ben più insidiosa di quanto possa sembrare. I nerazzurri in campionato sono in piena crisi di risultati e il quarto posto, soprattutto dopo il reintegro dei punti della Juventus, ora è davvero complicato. Per questo non basta cullarsi nel sogno europeo, ma bisogna tornare a vincere anche in Serie A.

Inzaghi contro i toscani farà probabilmente rifiatare alcuni tra i giocatori più stanchi, su tutti il talismano Darmian e Mkhitaryan. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Calhanoglu, con D’Ambrosio nei tre di difesa. A sinistra spazio a Gosens, mentre in attacco dovrebbe partire dal primo minuto la coppia Lukaku-Correa. Queste le probabili formazioni della partita: