Empoli-Inter, Mkhitaryan non sarà convocato

Dopo lo storico traguardo in Champions League, l’Inter torna in Serie A ed è obbligata a vincere. Domani, alle 12.30, i nerazzurri affronteranno l’Empoli, in trasferta al Castellani. Gli uomini di Inzaghi, però, dovranno fare a meno di uno dei suoi pilastri: Henrikh Mkhitaryan.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista armeno non sarà convocato a causa di alcune questioni personali. Nessun problema fisico, dunque, con Mkhitaryan che dovrebbe tornare tranquillamente a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro la Juventus.