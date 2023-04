La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso per la squalifica di Romelu Lukaku, ma potrebbe non essere finita qui. La scelta, infatti, ha suscitato molte perplessità e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, vorrebbe intervenire.

Il numero della Federcalcio vorrebbe dare un segnale forte contro il razzismo e, pertanto, potrebbe scavalcare la decisione della Corte Sportiva, concedendo la grazia all’attaccante dell’Inter.

Una decisione forte che, come afferma il Corriere della Sera, sarebbe seriamente presa in considerazione. In tal caso, Lukaku potrebbe giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro la Juventus.

La squalifica è arrivata perché l’esultanza sull’1-1 del belga venne ritenuta polemica. In realtà, Lukaku è solito fare quel tipo di esultanza, tant’è che con il Benfica non è arrivata alcuna ammonizione.

Una decisione infelice, dunque, che noi di Passione Inter abbiamo criticato apertamente in questo video: