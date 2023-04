Inzaghi cerca la rivincita: il piano per colpire la Lazio

Dopo aver ottenuto l’accesso alla finalissima di Coppa Italia e alle semifinali di Champions League, Simone Inzaghi cerca riscatto anche in campionato. Sulla strada del tecnico piacenti ci sarà la sua ex Lazio, ospite dell’Inter questa domenica a San Siro nel lunch match delle 12.30.

All’andata fu il rivale Maurizio Sarri ad avere la meglio nel 3-1 dell’Olimpico, in una partita che in realtà era stata piuttosto equilibrata tra le due formazioni in campo. Non premiò la scelta di Inzaghi di sacrificare Gagliardini a uomo su Milinkovic-Savic per cercare di limitare quella che ad oggi rappresenta la principale fonte di gioco della squadra biancoceleste.

Una mossa che l’allenatore dell’Inter vorrebbe replicare anche in vista del prossimo turno per cercare di portarsi a casa uno scontro diretto di vitale importanza per la lotta alla zona Champions League. Alla luce dell’affaticamento muscolare riportato sia da Nicolò Barella che da Hakan Calhanoglu nel match di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Juventus, l’ex Atalanta potrebbe essere rilanciato dal primo minuto.

Anche in questo caso la sua presenza sarebbe strategica al fianco di Marcelo Brozovic e Mkhitaryan. Chi spera che stavolta possa funzionare è proprio lo stesso Simone Inzaghi che in campionato ha l’obbligo di recuperare terreno sulle formazioni che precedono la sua in classifica. Nel turno che domani pomeriggio vedrà un altro scontro diretto tra Roma e Milan, l’opportunità per guadagnare punti sulle principali avversarie è troppo ghiotta per non essere colta.