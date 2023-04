Un gesto per sostenere Romelu Lukaku e per condannare il razzismo. Era questo l’intento della Curva Nord per quanto riguarda la coreografia di Inter-Juve. Una coreo che però non è mai stata esposta: ieri vi abbiamo spiegato i motivi. La Curva ha protestato prima in campo e poi sui suoi canali social ha mostrato il proprio disappunto. Ma ecco le immagini di cosa si sarebbe potuto ammirare in tutto San Siro.