Nonostante l’impossibilità ad investire come e quanto vorrebbe, Steven Zhang è un presidente molto ambizioso. Legatissimo all’Inter, è consapevole di non poter rimanere al comando in eterno in una situazione simile. Per questo vuole godersi “il suo amore” finché può, vincendo il più possibile. L’idea è quella di cercare di diventare il terzo presidente della storia nerazzurra dopo i Moratti .

Per questo il chiodo fisso del presidente sarebbe quello di eliminare il Milan in semifinale di Champions e qualificarsi alla finalissima di Istanbul. A tal punto che, secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante gli scarsi fondi a disposizione, Zhang avrebbe promesso a giocatori e staff tecnico un premio di 50 mila euro a testa in caso di finale di Champions League. Un incentivo di un totale di 2 milioni euro, stessa somma peraltro già elargita dopo le imprese con Porto e Benfica. Insomma Zhang, nonostante tutto, non si risparmia per la sua Inter. La speranza è che anche l’Inter faccia lo stesso per lui, regalandogli un finale di stagione (e forse di presidenza) memorabile.