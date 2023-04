Inter, futuro societario ancora incerto: Zhang cerca soluzioni

Nonostante i tanti soldi incamerati dall’inaspettato cammino europeo, la situazione economica dell’Inter rimane tutt’altro che rosea. I nerazzurri infatti non possono fare a meno del quarto posto in campionato per garantire continuità ad un progetto che, paradossalmente, rischia un parziale naufragio proprio ora che è più vicino al paradiso. Il rendimento in campionato ha complicato fin troppo il discorso qualificazione alla prossima Champions League, aggiungendo ulteriori preoccupazioni anche al presidente Steven Zhang.

Il proprietario del club nerazzurro ha fatto presente più volte alla squadra e a Inzaghi l’importanza della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo obbligato e che determinerà non solo molte delle future meccaniche societarie, ma anche il futuro di tecnico e giocatori.

Intanto, come evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport, Zhang gioca la partita importante lontano dai campi da gioco. Sta infatti cercando di trovare il modo di rifinanziare, con l’aiuto di Goldman Sachs, il prestito di 275 milioni ottenuto da Oaktree e per cui ha dovuto dare in pegno le quote societarie dell’Inter.

Tra un anno il prestito scadrà e proprio per questo Zhang, visto che non si è fatto avanti ancora nessun acquirente in maniera concreta, sta cercando soluzioni alternative.