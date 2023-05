Spazzati via in poche ore i biglietti per la semifinale di andata di Champions League tra Milan ed Inter del 10 maggio. E lo stesso accadrà tra poco anche per la gara di ritorno di 6 giorni dopo. La febbre per l’euroderby è alle stelle e anche le casse delle due società ringraziano, facendo registrare record su record.

Per avere il dato ufficiale bisognerà attendere il giorno della partita, ma già oggi è molto facile prevedere che nella gara d’andata, con il Milan che giocherà in casa, si registrerà un incasso più alto dei 9,1 milioni di euro di Milan-Tottenham facendo registrare un nuovo primato nella storia del calcio italiano. Un primato destinato però a durare poco: l’Inter infatti ha applicato prezzi più alti per la partita di ritorno ed il tutto esaurito anche qui è scontato. Probabile che verrà sfondato il muro dei 10 milioni di euro di incasso per ciascuna partita.