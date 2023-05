Dzeko-Lukaku, 180′ per convincere Inzaghi: chi giocherà il Derby?

Continua il ballottaggio serrato tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Le prossime due partite saranno decisive per entrambi per convincere Inzaghi in vista del Derby di Champions League di martedì prossimo.

Questa sera dovrebbe cominciare dal 1′ il bosniaco, mentre contro la Roma, sabato pomeriggio, dovrebbe essere di nuovo titolare Lukaku. Un’alternanza decisiva per Inzaghi, dalla quale, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, emergerà il compagno d’attacco di Lautaro Martinez contro il Milan.

I momenti di forma di Dzeko e Lukaku, però, sono molto diversi: il primo non segna dalla Supercoppa di Riad, mentre la condizione fisica e mentale di Lukaku è in ascesa, grazie anche ai gol e agli assist delle ultime partite. Tuttavia, il bosniaco non ha mai fatto mancare il suo contributo prezioso in termini di prestazioni, e Inzaghi lo sa bene.

L’opinione di Passione Inter

L’allenatore dell’Inter ha ribadito spesso l’importanza di poter avere tutti a disposizione in modo da farli ruotare con costanza. Per la prima volta stagione può farlo e i risultati delle ultime partite gli stanno dando ragione. Nelle ultime settimane le gerarchie sembrano essersi stabilizzate: con Dzeko attaccante di coppa e con Lukaku titolare in campionato.

Il turno infrasettimanale romperà questa tendenza, ma confermerà l’alternanza tra i due, che se riproposta anche martedì prossimo, dovrebbe favorire il bosniaco. Tuttavia, l’Euroderby è una partita molto particolare e questi ragionamenti potrebbero essere totalmente ribaltati. Specie se Lukaku dovesse continuare sulla scia di quanto fatto vedere nelle ultime gare.