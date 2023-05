Il primo passo è stato compiuto con la rimozione dell’inadempiente Digitalbits anche dalla maglia in occasione di Inter-Lazio. Ora per la dirigenza interista si apre ufficialmente il capitolo dedicato alla ricerca del nuovo sponsor che dovrà garantire risorse importanti per occupare la parte frontale delle divise nerazzurre.

Secondo Tuttosport i contatti principali sono stati con Qatar Airways: una delegazione della compagnia aerea di Doha è stata nella sede dell’Inter nei mesi scorsi, scrive il quotidiano, ma al momento non c’è alcun accordo. Lo stesso vale per altri gruppi interessati. Anche per questo motivo il lancio ufficiale della nuova maglia 2023/2024 al momento è previsto per luglio.