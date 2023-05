TS – Dzeko-Inter, tutto fermo per il rinnovo del contratto

L’estate dell’Inter potrebbe essere piena di cambiamenti. Molti calciatori, infatti, potrebbero non vestire più i colori nerazzurri. Tra questi ci sono sicuramente i giocatori con il contratto in scadenza, come, ad esempio, Edin Dzeko.

Come riporta Tuttosport, il rinnovo è in standby e bisognerà aspettare almeno fino alla finale di Coppa Italia. Dzeko, che attualmente guadagna 5 milioni di euro, vorrebbe un biennale, mentre l’Inter sarebbe disposta ad offrirgli un anno con opzione sul secondo, a cifre più basse di quelle attuali.

Un ruolo decisivo, comunque, dovrebbe giocarlo l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Se i nerazzurri dovessero centrare l’obiettivo, le speranze di vederlo ancora a Milano sarebbero molto più alte.

L’opinione di Passione Inter

Se qualche mese fa il rinnovo di Dzeko sembrava ovvio, è chiaro come le ultime prestazione dell’attaccante, a secco ormai da quasi 4 mesi, abbiano fatto sorgere molti dubbi in casa Inter. La permanenza in nerazzurro è una possibilità, perché il bosniaco è ancora in grado di offrire un contributo importante, ma può avvenire solo a condizioni favorevoli per il club.

Infatti, l’Inter non può permettersi un ingaggio pesante sulle proprie spalle, che non ha corrispondenza con quanto avviene sul campo. Allora, la palla passa anche a Dzeko, che in quest’ultimo mese, a partire già da stasera, dovrà dimostrare di saper essere ancora decisivo.