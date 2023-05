Un amore che non è mai sbocciato. Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, e l’Inter dopo l’attrazione iniziale non sono mai riusciti a piacersi veramente: si è capito da subito che non erano adatti l’uno per l’altro. Le caratteristiche del brasiliano non si sposavano bene con quelle richieste dalla Serie A, in cui il classe 96′ ha fatto parecchio fatica riuscendo a segnare un solo gol nella sua avventura interista. Ma dopo un prestito fallimentare al Benfica, Gabigol è rinato in patria: prima con la maglia del Santos e poi con quella del Flamengo, con il quale ha vinto due campionati e altrettante Libertadores. E non è finita qui: dopo il gol segnato al Racing (ex squadra di Lautaro), ha raggiunto quota 30 centri nella competizione sudamericana più importante, diventando il miglior realizzatore brasiliano di sempre e il quinto (tra tutte le nazionalità) all-time. Un traguardo niente male per un giocatore che all’Inter è stato decisamente un flop.