Autore di 15 gol in queste Serie A, alle spalle soltanto di Lautaro Martinez e Osimhen nella classifica marcatori, Boulaye Dia è senza alcun dubbio la più grande sorpresa tra gli attaccanti di questa stagione. Classe ’96, franco-senegalese, è arrivato alla Salernitana dal Villarreal in prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a quota 12 milioni di euro.

Il club campano ha tutta l’intenzione di esercitare il riscatto, soprattutto alla luce del fatto che diversi top club si sono già messi sulle tracce del calciatore e c’è la possibilità di incassare immediatamente una preziosa plusvalenza. Secondo il Corriere dello Sport in particolare anche l’Inter si è mossa sulle tracce del bomber granata, ma dovrà vedersela con una valutazione che già si aggira sui 30-35 milioni di euro e la concorrenza di altre società, tra queste Juventus, Milan, West Ham e Wolverhampton.

L’opinione di Passione Inter

Già prima dell’arrivo a Salerno era abbastanza chiaro che Dia fosse un attaccante dal grande potenziale, destinato a giocare in squadre che lottano in Europa. Occhio ai rapporti tra Inter e Salernitana, già consolidati grazie anche all’affare Pirola. All’Inter almeno un attaccante servirà: Dzeko deve sciogliere i dubbi sul rinnovo, Correa è in partenza, Lukaku è da decifrare. Ma se la valutazione ha già superato i 30 milioni…