Mancini: “Formazione? Aspetto di vedere come stanno gli interisti. Barella rischia il posto”

La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a scendere in campo stasera alle 20.45 allo stadio Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord per la prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Ai microfoni di Rai Sport, il ct azzurro ha svelato gli ultimi dubbi per la formazione titolare: “Aspettiamo ancora il pomeriggio per la formazione ma l’allenamento di stamattina mi ha dato delle risposte. Le scelte sono quasi tutte già fatte. I giocatori dell’Inter? Vediamo come stanno, soprattutto Barella che è arrivato ieri. Pellegrini potrebbe giocare al suo posto. Tra Berardi e Chiesa sarà una scelta tattica”.

L’ex allenatore dell’Inter aggiunge, poi, un parere sulle deludenti prestazioni delle italiane in Europa: “Sicuramente il nostro calcio deve migliorare per competere a certi livelli, ma credo che anche la casualità giochi il suo ruolo. I giovani sono il futuro ma serve coraggio e tempo“.

