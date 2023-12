RETROSCENA dello “studente” Thuram: “È un divoratore di QUESTI video”

Un inizio di stagione straordinario ha reso Marcus Thuram uno degli assoluti protagonisti di questi primi mesi di Inter. Nonostante l’arrivo da un altro campionato e quasi un’intera carriera giocata in un altro ruolo, nelle prime 19 partite in nerazzurro Tikus ha già accumulato ben 6 gol e 10 assist, incastrandosi perfettamente nella coppia d’attacco con Lautaro Martinez.

Ma questi risultati non sono solamente frutto di un talento smisurato. Come svela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ciò che contraddistingue la quotidianità di Thuram è anche la voglia di non smettere mai di imparare. “Thuram è un divoratore di video che gli mettono a disposizione gli uomini del match analysis del club: così studia i difensori che affronterà nel match successivo, così sa valutare quanto fatto nella gara precedente”, scrive il quotidiano. Un confronto continuo, che come confermato dal giocatore stesso viene fatto anche con papà Lilian.

E allora non è un caso se oggi la valutazione del suo cartellino sia schizzata alle stelle.