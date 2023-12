Thuram, affare d’ORO: la sua valutazione di mercato oggi

Marcus Thuram continua a stupire tutti, dalle parti di Appiano Gentile. I suoi compagni, che se lo aspettavano forte, ma non così forte. Simone Inzaghi e lo staff tecnico, sorpresi dalla sua continua voglia di apprendere e dal modo meticoloso con cui studia al video i difensori avversari. La dirigenza, che si compiace dell’affare d’oro estivo.

La bellezza del colpo francese, infatti, non sta solo nel fatto che sia arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. L’attuale numero 9, infatti, a metà giugno sembrava praticamente un giocatore del Milan, prima che una telefonata da Viale della Liberazione cambiasse i destini.

Ma quanto vale oggi Marcus Thuram sul mercato? Secondo La Gazzetta dello Sport, al netto della clausola rescissoria da 95 milioni inserita nel suo contratto, al momento la sua quotazione è schizzata a 70 milioni di euro. Una cifra che sarebbe, come per Onana, tutta plusvalenza. Ma com’è naturale che sia, oggi nessuno fra i tifosi, la dirigenza e lo stesso giocatore vuole sentir parlare di mercato. Quest’ultimo, tuttavia, si gode il momento anche a dispetto dei club che lo hanno snobbato in estate, Bayern Monaco e Psg su tutti.