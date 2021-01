GdS – Conte e Oriali ma non solo: anche Stellini e Handanovic contro Maresca. E quella sua frase…

L’arbitraggio e le scelte di Maresca hanno fatto infuriare Conte ma non solo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutta l’Inter ha avuto da ridire nel finale della sfida della Dacia Arena.

Lo scontro si è infatti protratto nel tunnel degli spogliatoi. Anche Oriali, come Conte, è stato espulso per proteste. Stellini e capitan Handanovic si sono avvicinati a Maresca per chiedere spiegazioni, l’arbitro si è lasciato andare ad un “Bisogna sempre accettare, anche quando non si vince”, frase ripetuta più volte che è parsa più come una provocazione e che ha solo contribuito a rendere più accesi gli animi.

