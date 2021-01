GdS – Udinese-Inter, Vidal nervoso: vaffa e siparietto in panchina dopo il cambio

Quella di ieri non è stata sicuramente la miglior partita di Arturo Vidal. Dopo i due gol consecutivi siglati a Fiorentina (Coppa Italia) e Juventus, il centrocampista cileno non ha brillato, come del resto tutta l’Inter, nel match di ieri della Dacia Arena contro l’Udinese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Vidal, rimpiazzato nel secondo tempo da Sensi, al momento del cambio si è lasciato andare ad una protesta plateale. Le braccia hanno mimato il gesto del “vaffa“, diverse fascette sono state gettate a terra. Uscendo Vidal non si è accomodato poi subito in panchina, ma l’ha raggiunta solo in un secondo momento.

