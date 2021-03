Marocco, il ct pronto a valutare un’alternativa per Hakimi

Dopo i casi Covid-19 di Vecino, Handanovic, D’Ambrosio e De Vrij, l’Inter è stata fermata dall’Ats di Milano e non scenderà in campo contro il Sassuolo questa sera. Inoltre, i giocatori del club restano bloccati a Milano fino alla giornata di domani, poi le autorità sanitarie competenti si esprimeranno in merito.

I tamponi effettuati ieri sono risultati tutti negativi, ma si dovrà attendere l’ok dell’Ats per poter ricominciare ad allenarsi. In tutto questo, di mezzo c’è la sosta per le nazionali, che stanno aspettando di capire se i giocatori potranno prendere parte ai raduni. Tra questi c’è il Marocco di Achraf Hakimi.

Il raduno si terrà lunedì e, secondo quanto riportato da Kifache, quotidiano locale, non c’è ancora certezza sulla sua partecipazione, ma anche su Nayef Aguerd del Rennes, anche lui bloccato causa Covid. In vista dei match contro Mauritania e Burundi, il commissario tecnico Vahid Halilhodzic è pronto a trovare alternative per i due calciatori, qualora non dovessero essere autorizzati a partire.

