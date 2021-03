Inter-Sassuolo, le possibili date: come cambia il calendario dell’Inter?

I casi Covid-19 casa Inter hanno costretto l’Ats a bloccare la squadra a Milano e la Lega a rinviare la gara contro il Sassuolo di De Zerbi che si sarebbe dovuta giocare questa sera alle 20.45. La gara è stata rimandata a data da destinarsi e il possibile recupero potrebbe ricadere o il 7 aprile o il 14 dello stesso mese. Ma come cambierebbe il calendario della squadra di Antonio Conte?

Qualora la gara dovesse essere fissata il 7 di aprile, i nerazzurri si ritroverebbero a sfidare il Sassuolo tra la gara contro il Bologna e la gara contro il Cagliari in programma rispettiva il 3 e l’11 di aprile. Qualora, invece, dovesse essere fissata per il 14 aprile, la squadra di Antonio Conte sarebbe chiamata ad un triplo impegno che la vedrebbe impegnata, in ordine, contro Cagliari, Sassuolo e Napoli.

Queste le due possibili soluzioni:

BOLOGNA-INTER sabato 3 aprile

INTER-SASSUOLO mercoledì 7 aprile

INTER-CAGLIARI domenica 11 aprile

Oppure:

INTER-CAGLIARI domenica 11 aprile

INTER-SASSUOLO mercoledì 14 aprile

NAPOLI-INTER domenica 18 aprile

