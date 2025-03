Marotta incredulo sul caso Lautaro: SFOGO in diretta

A pochi minuti dal big match dello stadio Maradona tra Napoli e Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida Scudetto, valida per la 27a giornata del campionato di Serie A. Il presidente nerazzurro ha commentato il match imminente, ma anche la situazione legata all’indagine della Procura Federale su Lautaro Martinez.

Queste le sue parole:

SCONTRI DIRETTI – “Intanto ssere ancora in corsa per la Champions è motivo di grande orgoglio per il club e per la nazione. Non è un fatto straordinario, ma ordinario e mi dispiace che siamo rimasti solo noi, perché si abbassa il ranking e questo crea dei danni. Il fatto che quest’anno non otteniamo il masssimo dagli scontri diretti è parte delle statistiche. Non sono solo gli scontri diretti che determineranno l’esito finale. Oggi l’Atalanta ha pareggiato e questo dimostra come il nostro campionato sia pieno di incertezze e come spesso i pronostici non vengano rispettati”.

CASO LAUTARO – “Non ne avrei parlato, ma rispondo alla domanda. Siamo in una situazione molto stucchevole, sembra che Latuaro abbia commesso chissà quale crimine. Io credo alla sua versione, poi da uomo di calcio devo avere rispetto delle autorità e rispettiamo questo iter processuale. Lo affronteremo nel migliore dei modi, con la massima collaborazione. Leggevo i giornali stamattina e forse è partito da un esposto di tali tifosi e direi che se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti che riceve avrebbero bisogno di centinaia di uomini. Loro stanno facendo un lavoro egregio e noi siamo a disposizione, ci adegueremo al contraddittorio, fermo restando che crediamo al nostro capitano”.