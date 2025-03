UFFICIALE, ecco chi ha denunciato davvero Lautaro

Il caso Lautaro Martinez, riguardante la presunta bestemmia post Juventus-Inter prosegue, con un’indagine della Procura Federale, che ha fatto storcere il naso anche a Beppe Marotta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a denunciare il gesto del capitano nerazzurro sarebbe stata un’associazione di tifosi della Juventus.

L’ufficialità è arrivata proprio dai diretti interessati. Si tratta della Fondazione Jdentità Bianconera, come confermato dal responsabile legale del team, Michele Patrisso, sul proprio profilo X. Questo il post che rivendica il gesto:

La Cheerleader non ci nomina. Noi non siamo un’associazione di tifosi, siamo la Fondazione Jdentità Bianconera! @fondazionejb ! D’altronde la stampa di regime usa questi mezzucci per nascondere la verità! Sentirete ancora parlare di noi, promesso!https://t.co/6d7ULvdzzj