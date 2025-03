VIDEO – Capolavoro Dimarco al Maradona: punizione ASSURDA!

Gara molto tattica e fisica al Maradona nel big match Napoli-Inter, valido per la 27a giornata di Serie A. Per sbloccare la gara, allora, è servita un perla di pura tecnica di Federico Dimarco, che ha segnato il go dell’1-0 con una rete capolavoro.

L’esterno nerazzurro ha ritrovato la via del gol con una punizione mancina assurda, che si è infilata all’incrocio dei pali, lasciando di sasso Meret e tutto il pubblico napoletano.

Questo il video del gol: