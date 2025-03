Moviola Napoli-Inter in diretta: “McTominay in ritardo”

Episodio molto controverso nel primo tempo di Napoli e Inter, con il risultato ancora sullo 0-0. Nell’azione che ha portato poi alla punizione convertita in rete da Dimarco, c’è stato prima un contrasto di gioco molto duro, con McTominay che è franato su Dumfries, nell’area di rigore partenopea.

L’intervento ha subito provocato grandi proteste dei giocatori nerazzurri, ma né Doveri, né il VAR sono intervenuti in merito. La decisione del direttore di gara è stato commentata così da Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN:

“Scontro di gioco piuttosto intenso. McTominay è entrato fuori tempo perché era molto in ritardo rispetto a Dumfries. Non vedo un episodio da calcio di rigore, ma un contrasto molto intenso. Non credo ci sarà sanzione”.