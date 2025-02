Tutti i torti arbitrali subiti dall’Inter 2024/25: il DOSSIER definitivo

1 di 6

Errori arbitrali contro l’Inter

Quello avvenuto domenica 2 febbraio nel derby tra Milan-Inter, è solo l’ultimo degli errori che quest’anno Simone Inzaghi ha dovuto sopportare ai danni della sua formazione. Lo sfogo cui si è lasciato andare il tecnico nerazzurro a fine partita, infatti, è giustificato da una serie di episodi avvenuti in questa stagione ai danni dei nerazzurri particolarmente dubbi e rimasti impuniti.

Per questa ragione, abbiamo deciso di racchiudere in questo approfondimento tutti i casi arbitrali che hanno penalizzato l’Inter mese per mese nel corso della stagione 2024-25 relativi a competizioni italiane. Un dossier che, qualora ce ne sarà bisogno, verrà aggiornato di partita in partita con tutti gli ultimi episodi arbitrali degni di moviola.

OTTOBRE 2024 >>>