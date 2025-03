Inzaghi sorride: TORNA in panchina per Napoli-Inter

Manca pochissimo a Napoli-Inter, scontro dal sapore di Scudetto valido per la 27a giornata del campionato di Serie A. Per la sfida del Maradona, i nerazzurri recuperano da titolare Marcus Thuram, ma le buone notizie non sono finite.

Assente Yann Sommer per infortunio, il tecnico recupera un altro elemento tra i pali. Si tratta di Raffaele Di Gennaro, tornato tra i convocati e in panchina per la prima volta nel 2025. Il terzo portiere nerazzurro era assente dall’inizio dello scorso dicembre, per una reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.