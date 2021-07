Marotta (Sky): “Bellerin? L’Inter è interessata, per Nandez ancora nessuna trattativa. Dimarco è il presente”

L'ad nerazzurro: "Bellerin ci interessa ma non posso dire di più"

BELLERIN - "Ci sarà una formazione rimaneggiata, siamo ancora nella fase di lavoro. Sino ad oggi stiamo confermando la squadra che ha vinto il campionato italiano (escluso Hakimi ). Bellerin è un nome su cui abbiamo la nostra attenzione ma non è un giocatore dell'Inter, perciò per correttezza non mi dilungo ulteriormente".

NANDEZ- "In questa fase di mercato, ai grandi club vengono accostati tantissimi giocatori. Nandez è un giocatore di tutto rispetto ma non abbiamo avviato una trattativa, in questo momento non vedo all'orizzonte un'operazione d'entrata in brevi termini.".