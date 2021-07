Lugano-Inter, la formazione UFFICIALE nerazzurra: sorpresa a sinistra

Dimarco centrale di sinistra, sulla fascia c'è Dalbert

Tra pochi minuti l'Inter scenderà in campo contro il Lugano allo stadio Cornaredo per il primo test stagionale. Sarà la prima volta di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra e i tifosi non vedono l'ora di vedere all'opera il tecnico piacentino. Andiamo alle formazioni, out Sensi e Calhanoglu (come sapevamo), sorpresa sulla sinistra con Dalbert titolare dal 1' nonostante abbia raggiunto l'accordo con il Cagliari. Di seguito le formazioni ufficiali: