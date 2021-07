VIDEO – Inter-Lugano in diretta! Cronaca e live reaction [NO streaming]

Segui con noi la cronaca in diretta dell'amichevole delle 20.30

Si torna in campo, si torna a giocare: Lugano-Inter, partita in programma stasera a partire dalle 20.30, è la prima vera sgambata della squadra di Inzaghi in questo precampionato dell'estate 2021. C'è attesa per vedere per la prima volta i nerazzurri in campo, nonostante la formazione ancora spoglia di molti nazionali, nonché di Sensi e Calhanoglu, assenti per motivi di nozze. Noi di Passione Inter seguiremo la partita con la nostra consueta diretta, che comincerà alle ore 19.30 sui canali social del sito.