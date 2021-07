Lugano-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Calhanoglu entra a partita in corso

Inzaghi schiera una formazione priva di molti nazionali

La partita - in sé - vale quel che vale: la maggior parte dei nazionali deve ancora rientrare dalle vacanze (soprattutto Barella e Bastoni, che torneranno per ultimi), e in generale l'Inter, domani, sarà di scena a Cornaredo contro il Lugano anzitutto per sbloccare le gambe contro un avversario professionistico, per tornare a respirare l'aria della partita e per mettere a bagaglio i primi minuti di gioco. Intanto, però, cresce l'attesa per vedere all'opera la prima Inter di Simone Inzaghi, e cresce anche l'attesa per le probabili formazioni della partita.