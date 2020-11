Proposta Marotta, prove di dialogo con la Lega e l’Aic per gli stipendi

Tutti i settori dell’economia hanno subito un rallentamento, se non addirittura uno stop a causa del Covid-19. Tra questi c’è anche il calcio e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dal Governo sta per arrivare un aiuto fiscale sostanzioso per tutto lo sport italiano, in termini di rinvio di pagamento delle tasse di quattro mesi.

Nella giornata di ieri, Beppe Marotta ha fatto una proposta per liberalizzare i tempi dei pagamenti degli stipendi dei calciatori. La Lega potrebbe essere favorevole alla proposta, ma è una cosa che va valutata e che prevede un confronto. L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha così commentato la proposta: “Il tema è in cima all’agenda dei nostri lavori, un passaggio da cui non si può derogare. È altrettanto vero, però, che questo percorso prevede un confronto con tutto il nostro mondo. È fondamentale che anche la politica prenda a cuore i nostri problemi”.

Entra poi in gioco il ruolo dell’Aic che rappresenta i calciatori e che, secondo il vice-presidente Umberto Calcagno, ha già dato il via libera alla proposta di Marotta ben 9 anni fa. Al momento tutto deve essere valutato attentamente, ma è già importante che il Governo stia per inviare degli aiuti sostanziosi a tutto il mondo del calcio.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<