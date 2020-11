Sky – Brozovic è negativo, per la UEFA può giocare: è arruolabile per la sfida al Borussia M

Buona notizia in casa Inter: dopo l’esito scoraggiante dal tampone effettuato prima della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Marcelo Brozovic è finalmente risultato negativo, secondo quanto riportato da Sky Sport. L’UEFA ha dato il via libera per il croato in vista della gara infrasettimanale in campo europeo.

Il croato, dunque, torna a disposizione di Antonio Conte per la cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, in programma martedì alle ore 21.

