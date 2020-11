TS – Con Eriksen in uscita, l’obiettivo è recuperare i 27 milioni investiti: si cerca un centrocampista difensivo

L’acquisto di Eriksen dal Tottenham nella finestra invernale della stagione precedente era stato comprensibilmente definito come un’ottima operazione, visto il valore del giocatore. Ora, però, con le sue quotazioni che calano sempre più, l’Inter ha bisogno di recuperare quel gruzzolo finito nelle casse degli Spurs: Tuttosport fa il punto della situazione dopo le parole di Marotta.

L’obiettivo principale, dunque, è recuperare i 27 milioni investiti per l’acquisto del danese a gennaio, tra cartellino e commissioni. Quella somma, eventualmente, verrebbe utilizzata per acquisire le prestazioni di un centrocampista difensivo, tassello che manca nello scacchiere tattico di Antonio Conte e che per ora è affidato a Roberto Gagliardini: occhi, dunque, su Leandro Paredes e Granit Xhaka.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<