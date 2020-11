Seedorf: “Eriksen? Uno dei migliori in circolazione. Non me ne andrei fossi in lui, tornerà quello di prima”

Clarence Seedorf, passato in carriera anche dall’Inter, ha parlato ai microfoni di Stats Perform News di Christian Eriksen, in bilico tra una permanenza in maglia nerazzurra ed una partenza verso lidi più congeniali al suo modo di giocare. L’olandese, però, gli ha consigliato di rimanere a Milano.

Ecco, quindi, le sue parole: “Eriksen è uno dei migliori calciatori in circolazione da anni. Ha avuto alcuni alti e bassi, ma sono sicuro che tornerà presto ad essere il calciatore che tutti conosciamo. Io non me ne andrei fossi in lui, prima o poi tornerà a giocare e lo farà come sa. Non è facile adattarsi ad un nuovo Paese e ad un nuovo club, abbiamo tanti esempi di top player che hanno vinto il Pallone d’Oro i quali hanno cambiato squadra e magari non sono più riusciti a giocare al loro livello migliore. Ha bisogno di tempo, così come il club, per adattarsi al meglio“.

