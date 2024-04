Massimo Mauro propone la passerella per l’Inter: “Bello se il Milan lo facesse”

Per cercare di stemperare gli animi in vista di un derby che si preannuncia caldo sia da una parte che dall’altra, Massimo Mauro ha lanciato una proposta ai calciatori del Milan.

Dopo i risultati dell’ultima giornata, infatti, in caso di vittoria contro i rossoneri l’Inter potrebbe conquistare aritmeticamente lo Scudetto. Per evitare che al termine dell’incontro si possano verificare incidenti e problemi di ordine pubblico, l’ex calciatore ai microfoni di Pressing ha lanciato un invito al Milan.

Secondo Mauro, sarebbe un grande segnale per i propri tifosi se la squadra di Pioli omaggiasse quella di Inzaghi con una passerella in caso di sconfitta: “Sarebbe fantastico se l’Inter vincesse e il Milan facesse il terzo tempo, tutti in fila a farli passare. Chiedo troppo? Ma dai”.