Festa scudetto Inter, bagno di folla per il bus scoperto: due possibili date

Dopo il pareggio ottenuto ieri sera contro il Cagliari, all’Inter servirà necessariamente uscire dal derby di lunedì prossimo contro il Milan con i tre punti in tasca per conquistare aritmeticamente lo scudetto.

Cucire al petto di ogni tifoso nerazzurro la seconda stella nella stracittadina, è diventato il principale obiettivo della squadra di Simone Inzaghi in questo finale di stagione. Considerato che da calendario sarà il Milan a ricevere a San Siro l’Inter, ci si attende un’affluenza allo stadio decisamente superiore di rossoneri rispetto a nerazzurri.

In caso di vittoria dello scudetto nel derby, dunque, potrebbero sorgere alla fine del match non pochi problemi in termini di ordine pubblico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in settimana alcuni dirigenti nerazzurri incontreranno forze dell’Ordine e prefetto di Milano per concordare un piano di sicurezza al fine di evitare incidenti spiacevoli.

Per questa ragione, in caso di Tricolore lunedì 22 aprile, la grande festa nerazzurra verrebbe allestita per martedì 23 aprile con la consueta sfilata del bus scoperto da San Siro al Duomo accompagnata da un lungo corteo di tifosi interisti. Al momento, invece, è improbabile che possa essere allestito un maxi-schermo proprio in Duomo per dare la possibilità a tutti i tifosi di seguire il match tra Milan e Inter.

Qualora l’aritmetica dello scudetto dovesse slittare al turno successivo di campionato, l’Inter potrebbe chiedere ufficialmente alla Lega di giocare nel pomeriggio la gara con il Torino. Così facendo, vi sarebbe tutto il tempo al termine della gara di far partire i festeggiamenti per le vie della città.