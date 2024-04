Ad una settimana dal derby, ad accendere la sfida ci ha pensato ieri sera la Curva Nord. Nel secondo tempo di Inter-Cagliari, infatti, la nota tifoseria nerazzurra ha preso in giro Stefano Pioli, intonando il celebre coro ‘Pioli is on fire’ dedicato al tecnico rossonero.

Questo il coro cantato dalla Curva interista ieri sera a San Siro: