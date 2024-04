Blindato un obiettivo di mercato dell’Inter: prezzo alle stelle

Potrebbe definitivamente complicarsi uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima estate. Reduce da una grande prestazione nel derby della Mole dello scorso sabato contro la Juventus, Alessandro Buongiorno è destinato a diventare uno dei calciatori in assoluto più contesi in vista della prossima estate.

Sul suo futuro, però, il presidente Urbano Cairo ha annunciato che quello appena trascorso potrebbe non essere stato il suo ultimo derby in maglia granata, lasciando intendere che farà tutto il possibile per trattenerlo. Ovviamente, dinnanzi a certe offerte sarà impossibile respingere gli assalti che arriveranno nei confronti del suo gioiellino, sia dall’Italia che dall’estero.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, quella del Torino potrebbe essere una strategia mirata. Blindare Buongiorno in questa fase, significa infatti alimentare l’asta tra i top club per la prossima estate. Sul difensore nel giro della Nazionale Italiana, come sappiamo, sono diverse le società interessate: dall’Inter alla rivale Juventus, passando per Milan e Atletico Madrid.

L’opinione di Passione Inter

A fronte di un contratto rinnovato la scorsa estate e con scadenza al giugno 2028, l’impressione è che per strappare Buongiorno al Torino servirà un’offerta da circa 40 milioni di euro: cifra al momento fuori mercato rispetto alle priorità fissate dall’Inter per la prossima estate. Alla luce di questa situazione, rimane sempre più probabile l’opzione Mario Hermoso a costo zero tra poche settimane.