La MOVIOLA di Inter-Cagliari: “Era da annullare, mani evidente”

Ha sollevato parecchie polemiche il gol del 2-2 siglato ieri sera da Viola nel finale di Inter-Cagliari. A viziare la conclusione vincente del centrocampista, infatti, era stato un evidente tocco con il braccio di Lapadula, decisivo ai fini dell’assist per il compagno. Una deviazione che in sala Var è stata giudicata involontaria, ma che ha lasciato non pochi dubbi nelle valutazioni sull’operato arbitrale.

La moviola de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, ad esempio, ha espresso non pochi dubbi: “Fourneau si perde una ammonizione al 18’: Sulemana su Sanchez è un contatto punibile. Giusto non dare rigore all’Inter per il duello Di Pardo-Bastoni: palla; ok (27’ pt) annullare il gol di Barella (fuorigioco). Al 26’ s.t., non è angolo per l’Inter: poco dopo nasce il rigore (netto) per braccio largo di Mina. A 8’ dal 90’, braccio di Lapadula che diventa assist per Viola (2-2): pare più fortuito che no ma…”.

Ancor più netto, invece, il giudizio negativo da parte di Tuttosport: “Il 2-2 era da annullare per un evidente mani di Lapadula. Errore da matita blu a lui e a chi non l’ha corretto al Var”.