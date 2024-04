Onana: “A San Siro per tifare Inter. Rimpianti? Se penso allo scorso anno…”

Nonostante la sola stagione trascorsa a Milano, André Onana ha lasciato una forte impronta in casa Inter. Il portiere, ceduto la scorsa estate al Manchester United dietro un’offerta irrifiutabile, non ha dimenticato l’affetto ricevuto dai tifosi nerazzurri ed ha voluto ricambiare ieri sera sostenendo da vicino i suoi ex compagni in un clima da totale euforia Scudetto.

Intercettato da Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio, Onana ha descritto così le emozioni di quel momento: “E’ una famiglia, molto contento di essere qui. Un saluto e un abbraccio forte ai tifosi dell’Inter che siamo sempre uniti”.

L’estremo difensore ha spiegato il motivo che lo ha spinto a tornare a San Siro: “Sono molto contento, per questo sono qui, per dargli coraggio e fargli i complimenti. La prossima settimana non potrò essere qui, è un momento storico, sono contento per la squadra che se lo merita. Hanno lavorato molto bene quest’anno e spero che l’anno prossimo e quelli a seguire possano continuare a vincere così”.

Infine, Onana ha rivelato di non aver avuto rimpianti: “No, sono contento dove sono, ma sono altrettanto felice per l’Inter. E’ una squadra fantastica, grandi compagni, allenatore meraviglioso, per me è un momento emozionante. Quando penso a tutto quello che abbiamo vissuto la scorsa stagione, è magnifico essere qui. Ho salutato a tutti, sono fantastici”.