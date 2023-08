In attesa delle ultime operazioni che potrebbero riguardare Benjamin Pavard e non solo, il portale Calcio&Finanza ha analizzato i conti del mercato dell’Inter pubblicando un’analisi completa con le stime degli impatti a bilancio di questa finestra estiva. Ne emerge un quadro di drastica riduzione dei costi da parte del management nerazzurro, che secondo i calcoli del portale si traducono in un impatto a bilancio positivo pari a circa 116 milioni di euro sui conti 2023/2024.

Il risultato deriva dalle seguenti operazioni concluse:

Acquisti principali: Frattesi , Sommer , Bisseck , Cuadrado e Thuram a parametro zero, Arnautovic , il riscatto di Acerbi e i prestiti di Carlos Augusto e Audero ;

, , , e a parametro zero, , il riscatto di e i prestiti di e ; Cessioni principali: Onana, Brozovic, Gosens, Mulattieri, Colidio e Lazaro oltre ad alcune operazioni minori, i prestiti di diversi giocatori (Stankovic, Carboni ecc), la conclusione di diversi contratti (Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar, Cordaz e Handanovic) e la conclusione dei prestiti di Lukaku e Bellanova.

Alla cifra totale si arriva sottraendo le componenti negative (le spese) a quelle positive (ottenute sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa nerazzurra rispetto alla stagione 2022/23).

In termini percentuali si traduce in una riduzione dei costi che, in attesa delle ultime operazioni, attualmente viaggia attorno al 20% rispetto alla passata stagione che permette di rientrare nei paletti UEFA del Settlement Agreement e della sostenibilità finanziaria. Ma non solo. Il portale Calcio&Finanza conclude anche dicendo che “una ‘pulizia’ di bilancio, nella prassi aziendale, è anche spesso prodromica a una cessione della società, tema su cui tuttavia la famiglia Zhang ha ripetutamente smentito le voci”.