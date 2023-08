Pavard, l’Inter può attendere? Bild: “Probabile titolare stasera”

Continua la trattativa di mercato per Benjamin Pavard, obiettivo di mercato dell’Inter per la difesa. La pista si è fatta molto calda in queste ultime ore e lo stesso giocatore è desideroso di lasciare la Baviera. Tuchel, tuttavia, non sembra voler rinunciare a schierare il suo difensore finché lo avrà a disposizione.

Come riporta la Bild, infatti, è molto probabile che Pavard verrà schierato titolare nell’esordio in Bundesliga contro il Werder Brema, in programma stasera alle 20.30. Noussair Mazraoui, il sostituto del difensore francese, infatti, ha alcuni problemi fisici, che dovrebbero costringerlo al forfait.

La trattativa intanto prosegue. Secondo il giornale tedesco, i nerazzurri avrebbero presentato al Bayern Monaco un’offerta da oltre 25 milioni di euro. Il club tedesco ne chiede però 35-40, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Non sembra essere previsto un rilancio interista e c’è da capire, allora, se la trattativa potrà sbloccarsi a cifre più basse.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha deciso di puntare forte sul difensore. Noi di Passione Inter abbiamo provato ad analizzare il motivo, in attesa di capire se davvero si potrà trovare l’intesa con il Bayern Monaco per portare Pavard in nerazzurro. A giocare a favore, c’è senza dubbio la volontà del giocatore di lasciare la Germania.