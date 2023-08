Saltato l’affare Samardzic e con l’ingaggio di un attaccante come Arnautovic meno oneroso di quanto era stato preventivato, l’Inter ha deciso di dirottare il budget a disposizione sull’innesto di un difensore di livello e ha individuato in Benjamin Pavard il nome giusto. Dai quotidiani di oggi, italiani e non solo, arrivano ulteriori conferme dell’offerta inviata ieri dai dirigenti nerazzurri al Bayern Monaco per il francese classe ’96 in scadenza di contratto nel 2024: 20 milioni di euro circa, più bonus facili per arrivare a quota 25. In Germania sostengono che i bavaresi, nonostante il rischio di perdere a zero il giocatore tra un anno, siano partiti da una richiesta superiore ai 40 milioni di euro. In Italia si parla invece di un prezzo fissato attorno ai 35 da raggiungere con i bonus.

L’Inter prova soprattutto a far leva sulla volontà del giocatore, deciso a cambiare squadra. Secondo il Corriere dello Sport un importante momento di svolta in questa trattativa potrebbe esserci già oggi: Pavard potrebbe infatti non scendere in campo nella sfida tra Werder Brema e Bayern Monaco di questa sera dopo aver ribadito in queste ore la propria intenzione di andarsene.

L’opinione di Passione Inter

Per esperienza e caratteristiche sarebbe il colpo perfetto per completare il reparto difensivo dell’Inter, in grado di dare un nuovo slancio anche in termini di entusiasmo alla piazza. Il giocatore da tempo ha espresso la volontà di cambiare squadra per trasferirsi in un club dove poter giocare da difensore e non più da terzino. Il tema è semmai legato alle cifre dell’operazione: piuttosto elevate per un calciatore in scadenza di contratto tra un anno. Ma l’importanza di un colpo ben assestato nel reparto difensivo giustifica il piano. Qui abbiamo approfondito l’identikit del giocatore.