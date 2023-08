L’Inter ha deciso di puntare forte su Benjamin Pavard e dopo le indiscrezioni delle ultime ore ha bussato alle porte del Bayern Monaco con una prima offerta ufficiale avviando le trattative per il difensore francese. Secondo quanto riferisce Sky, e confermano in Germania, la dirigenza nerazzurra ha messo sul piatto una prima proposta da 25 milioni di euro. Proposta non sufficiente, visto che il Bayern parte da una richiesta superiore ai 30 milioni di euro. Contatti in corso tra le parti, con il giocatore che, in scadenza di contratto nel 2024, ha già espresso la volontà di andar via.

L’opinione di Passione Inter

Per esperienza e caratteristiche sarebbe il colpo perfetto per completare il reparto difensivo dell’Inter, in grado di dare un nuovo slancio anche in termini di entusiasmo alla piazza. Il giocatore da tempo ha espresso la volontà di cambiare squadra per trasferirsi in un club dove poter giocare da difensore e non più da terzino. Qui abbiamo approfondito l’identikit del giocatore.