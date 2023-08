Valentino Lazaro torna al Torino, questa volta a titolo definitivo. Nelle scorse ore il club granata ha chiuso la cessione di Singo al Monaco e per sostituirlo ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisto dell’austriaco che dopo il prestito della scorsa stagione aveva inizialmente deciso di non riscattare. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio le società si sono accordate per circa 4 milioni di euro con l’aggiunta di una percentuale su un’eventuale futura rivendita che dovrà essere versata al club nerazzurro. Operazione chiusa.

L’opinione di Passione Inter

Il Torino si riporta a casa un giocatore che l’anno scorso ha fatto bene nonostante un infortunio importante. L’Inter cede un elemento fuori dai piani ed in scadenza di contratto liberandosi di un peso a bilancio senza registrare una minusvalenza. E ora ha un altro piccolo extra-budget da poter usare per l’assalto al difensore.