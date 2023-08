CorSport: “L’Inter sta valutando l’arrivo del quinto attaccante”

La priorità del mercato dell’Inter in questo momento è la difesa e, in particolare, la trattativa avviata nelle scorse ore con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Ieri però i dirigenti e l’allenatore Simone Inzaghi hanno fatto un punto anche sulle altre possibili necessità della rosa. E così secondo il Corriere dello Sport a centrocampo prende sempre più piede la permanenza di Stefano Sensi, mentre in attacco rimane viva la pista che porta allo svincolato Alexis Sanchez sul quale, si legge, si tratta di decidere se aggiungerlo come quinta punta anche senza la partenza di Joaquin Correa. Sarà l’argomento degli ultimi giorni di mercato.

L’opinione di Passione Inter

Visti i dubbi sulla tenuta di Correa, Sanchez sarebbe un ricambio di esperienza tecnicamente molto utile per Inzaghi. A livello di ingaggio avrebbe richiesto cifre molto inferiori a quelle percepite fino ad un anno fa in nerazzurro, ma restano due dubbi: il primo legato al ritorno di un giocatore per il quale si è deciso di pagare una buonuscita pur di liberarsene un anno fa; il secondo legato alla lista UEFA, dove il cileno toglierebbe il posto ad un altro giocatore in rosa per far parte del gruppo Champions dove gli slot (contando un nuovo difensore) sono al completo.