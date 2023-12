Nuovo bomber: l’Inter va sulla macchina da gol svedese

Con Arnautovic e Sanchez che non danno enormi garanzie e le cui carte d’identità non sono più verdissime, l’Inter è molto attiva sul mercato con i propri osservatori per monitorare i migliori attaccanti in circolazione su cui puntare per il prossimo futuro. Tra i vari nomi nel mirino, una pista da tenere d’occhio conduce in Portogallo dove sta esplodendo il talento di Viktor Giokeres. Classe 1998, nazionale svedese, secondo il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur sarebbe finito tra gli osservati speciali proprio della dirigenza nerazzurra. Alto 1,87, forte fisicamente, in questa stagione ha già firmato 15 gol e 7 assist in 17 partite al suo primo anno a Lisbona. Il problema è legato alla valutazione del cartellino, che lo Sporting ha rilevato per 20 milioni di euro in estate dal Coventry City. Di certo dopo un avvio così il prezzo è ulteriormente aumentato, anche per l’entrata in scena di club della Premier League fortemente interessati.